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Польща ввела обов’язкові уроки з безпеки у школах через російську загрозу

24 грудня 2024, 15:25
Польща ввела обов’язкові уроки з безпеки у школах через російську загрозу
Фото: з вільних джерел
Предмет "Освіта заради безпеки" є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років

У Польщі для дітей у школах запровадили обов’язкові уроки з безпеки, які включають навчання стрільбі та першу допомогу.

Про це повідомляє Euronews.

Так, заняття з вогневої підготовки для дітей віком від 14 років спрямовані на розвиток навичок, необхідних для реагування на загрози, пов’язані з війною. Програма охоплює безпечне поводження зі зброєю та основи тактичного порятунку. Для забезпечення безпеки, навчання проводиться за допомогою лазерних пістолетів, замість бойових патронів, у спеціально підготовлених спортзалах.
 
Предмет "Освіта заради безпеки" є обов’язковим для учнів віком від 14 до 16 років. Заняття триватимуть не більше години на тиждень і охоплюватимуть теми, пов’язані з національною безпекою, діями під час надзвичайних ситуацій, основами надання першої медичної допомоги та медичною освітою.
 
Згідно з повідомленням Міністерства освіти Польщі, заняття з вогневої підготовки впроваджуються в усіх 18 тис. шкіл країни. Перші кроки реформи, що стосуються освіти в галузі безпеки, були здійснені ще з вересня 2022 року, але тепер уроки з безпеки стануть обов’язковими для всіх учнів.
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