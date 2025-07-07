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Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

07 липня 2025, 15:07
Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою
Фото: з вільного доступу
Польський прем'єр-міністр вважає, що контроль на кордоні з білоруссю не матиме сенсу, якщо не дотримуватися цього ж і на західних кордонах.

Перевірки на польському кордоні з іншими країнами ЄС необхідні, аби боротися з нелегальними мігрантами, сказав прем'єр-міністр Дональд Туск 7 липня. Прикордонники запобігають 98 % спроб нелегальних перетинів кордону з території білорусі, але "це все не матиме сенсу, якщо зовнішні кордони ЄС не будуть так само ретельно охоронятися".

Про це пише The Guardian. 

Туск вважає, що посилення безпеки кордонів піде на користь іншим членам ЄС. Він сподівається, що Європа зрозуміла, чому Польща, яка підтримує Шенгенську зону, частково повернула контроль на кордоні.
 
Він також натякнув на незадоволення німецькою практикою відправки мігрантів, чиї документи викликали сумніви, з Німеччини до Польщі. 
 
"Більше не буде випадків, коли когось, хто перетнув кордон незаконно і чиї документи є неповними або нечіткими, відсилатимуть до Польщі – чи то з Німеччини, чи з іншої країни", – сказав він. 
 
Єврокомісія отримала офіційне повідомлення про повернення прикордонного контролю у Польщі в п'ятницю. Тепер, попри Шенгенську зону, поляки перевірятимуть тих, хто їде до них з Німеччини і Литви. 
 
Варшава вважає, що нелегальній міграції до країн ЄС сприяють білорусь і росія. 
Польщавійна в Україніросія окупанти

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