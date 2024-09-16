Польща вводить режим надзвичайного стану через повені

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Після консультацій з компетентними міністрами та службами я доручив підготувати розпорядження Ради міністрів щодо запровадження режиму стихійного лиха", – написав Туск.

Підйом води відбувся в Сілезькому та Нижньо-Сілезькому воєводствах на півдні та південному заході Польщі через вихід із русла річки Ниса після сильних дощів. У деяких районах змило мости, у низці населених пунктів почалася евакуація за допомогою гвинтокрилів.

Через негоду у більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах заняття було припинено. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинули двоє людей.

Сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня.

Через негоду без електрики залишилося близько 260 тис. будинків, спецслужби евакуювали близько 1,9 тис. мешканців. Майже повністю припинило роботу залізничне сполучення у Моравсько-Сілезькому регіоні.