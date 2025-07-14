Польща викличе 235 000 громадян на ВЛК

Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби.

З 2025 року Міністерство оборони Польщі розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації, під час якої 235 тисяч громадян отримають повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вперше серед адресатів — не лише чоловіки призовного віку, а й жінки та особи старші за 50 років.

Про це повідомляє видання Wyborcza.

Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Після проходження медичного огляду та співбесіди з військовими представниками, дані будуть внесені до військового реєстру. Усі призовники отримають звання рядового, однак військові квитки надаватимуться лише добровольцям, які вирішать вступити до армії. Решта потраплять до пасивного резерву.

Кого викликатимуть

У повістках фігуруватимуть:

чоловіки віком 19 років;

чоловіки 20–24 років, які не проходили військово-лікарської комісії;

особи з тимчасовим обмеженням придатності (категорії B6–B24), термін дії якого добігає кінця у 2026 році.

Також повістки отримають жінки, які мають або здобувають освіту в галузях, важливих для обороноздатності, зокрема:

медицина та ветеринарія,

мореплавство, авіація,

психологія, реабілітація, радіологія,

лабораторна діагностика, ІТ, телеінформатика,

штурмани, перекладачі.

Відмова від проходження — підстава для штрафу

Міноборони попереджає: неявка за повісткою — порушення закону. Штрафи за ухилення можуть сягати кількох тисяч злотих.

Армія нарощує резерви

За даними Defence24, станом на червень 2025 року чисельність польських збройних сил становить приблизно 154 тисячі кадрових військових і 19,6 тисячі строковиків. Окремо діє територіальна оборона — близько 37 тисяч солдатів.

На випадок загрози Польща передбачає значне збільшення військового контингенту за рахунок цивільного населення. Від 2023 року діють тижневі базові курси підготовки, однак за останніми опитуваннями, участь у них бере лише близько третини охочих — 54% поляків не планують проходити підготовку.