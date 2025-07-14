Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща викличе 235 000 громадян на ВЛК

14 липня 2025, 12:50
Польща викличе 235 000 громадян на ВЛК
Фото: wartime.org.ua
Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби.

З 2025 року Міністерство оборони Польщі розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації, під час якої 235 тисяч громадян отримають повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вперше серед адресатів — не лише чоловіки призовного віку, а й жінки та особи старші за 50 років.

Про це повідомляє видання Wyborcza.

Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Після проходження медичного огляду та співбесіди з військовими представниками, дані будуть внесені до військового реєстру. Усі призовники отримають звання рядового, однак військові квитки надаватимуться лише добровольцям, які вирішать вступити до армії. Решта потраплять до пасивного резерву.

Кого викликатимуть

У повістках фігуруватимуть:

  • чоловіки віком 19 років;
  • чоловіки 20–24 років, які не проходили військово-лікарської комісії;
  • особи з тимчасовим обмеженням придатності (категорії B6–B24), термін дії якого добігає кінця у 2026 році.
  • Також повістки отримають жінки, які мають або здобувають освіту в галузях, важливих для обороноздатності, зокрема:
  • медицина та ветеринарія,
  • мореплавство, авіація,
  • психологія, реабілітація, радіологія,
  • лабораторна діагностика, ІТ, телеінформатика,
  • штурмани, перекладачі.
  • Відмова від проходження — підстава для штрафу

Міноборони попереджає: неявка за повісткою — порушення закону. Штрафи за ухилення можуть сягати кількох тисяч злотих.

Армія нарощує резерви

За даними Defence24, станом на червень 2025 року чисельність польських збройних сил становить приблизно 154 тисячі кадрових військових і 19,6 тисячі строковиків. Окремо діє територіальна оборона — близько 37 тисяч солдатів.

На випадок загрози Польща передбачає значне збільшення військового контингенту за рахунок цивільного населення. Від 2023 року діють тижневі базові курси підготовки, однак за останніми опитуваннями, участь у них бере лише близько третини охочих — 54% поляків не планують проходити підготовку.

Польщавійна в УкраїніповісткиВЛК

Останні матеріали

Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється