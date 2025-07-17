Польща викликала дипломата рф через удар по польській фабриці у Вінниці

У повідомленні зазначається, що атака на фабрику, яка є власністю польської компанії та займається виключно цивільним виробництвом, є грубим порушенням норм міжнародного права.

Польське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства росії у зв’язку з російським ударом по підприємству польської компанії Barlinek у Вінниці. Інцидент стався вночі 16 липня внаслідок атаки ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

У повідомленні зазначається, що атака на фабрику, яка є власністю польської компанії та займається виключно цивільним виробництвом, є грубим порушенням норм міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Польщі донесло до представника російського посольства, що удар по цивільному підприємству – фабриці Barlinek у Вінниці – є неприйнятним та порушує міжнародне право", – йдеться в офіційній заяві.

За словами очільника польського МЗС, атака була умисною та здійснена з трьох напрямків. Внаслідок удару постраждали працівники підприємства, двоє з них отримали тяжкі опіки. На місці працюють українські рятувальні служби, а також представники польського консульства.

"Злочинна війна путіна наближається до наших кордонів", – підкреслив міністр.

Barlinek Group – польська компанія, що спеціалізується на виробництві дерев’яного покриття для підлоги. Її підприємство у Вінниці є одним з найбільших у галузі на території України.