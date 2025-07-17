Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща викликала дипломата рф через удар по польській фабриці у Вінниці

17 липня 2025, 13:31
Польща викликала дипломата рф через удар по польській фабриці у Вінниці
Фото: з вільних джерел
У повідомленні зазначається, що атака на фабрику, яка є власністю польської компанії та займається виключно цивільним виробництвом, є грубим порушенням норм міжнародного права.

Польське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства росії у зв’язку з російським ударом по підприємству польської компанії Barlinek у Вінниці. Інцидент стався вночі 16 липня внаслідок атаки ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

У повідомленні зазначається, що атака на фабрику, яка є власністю польської компанії та займається виключно цивільним виробництвом, є грубим порушенням норм міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Польщі донесло до представника російського посольства, що удар по цивільному підприємству – фабриці Barlinek у Вінниці – є неприйнятним та порушує міжнародне право", – йдеться в офіційній заяві.

За словами очільника польського МЗС, атака була умисною та здійснена з трьох напрямків. Внаслідок удару постраждали працівники підприємства, двоє з них отримали тяжкі опіки. На місці працюють українські рятувальні служби, а також представники польського консульства.

"Злочинна війна путіна наближається до наших кордонів", – підкреслив міністр.

Barlinek Group – польська компанія, що спеціалізується на виробництві дерев’яного покриття для підлоги. Її підприємство у Вінниці є одним з найбільших у галузі на території України.

ПольщавійнаВінницяатака

Останні матеріали

Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється