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Польща випустила ракету, яка потужніша за HIMARS

09 грудня 2024, 20:12
Польща випустила ракету, яка потужніша за HIMARS
Фото: з вільного доступу
Ракети Homar-K і HIMARS мають схожі функції, проте польська система пропонує більшу дальність стрільби - до 80 км.

Армія Польщі запустила керовану ракету CGR-080 із реактивної системи залпового вогню Homar-K. 

Про це повідомляє Army Recognition.

Новітня ракета має дальність стрільби до 80 км, що перевершує аналогічну американську систему HIMARS.

Homar-K це польська адаптація південнокорейської системи K239 Chunmoo, яку було інтегровано з польським шасі Jelcz 8x8. У цій РСЗВ поєднано південнокорейські технології та інженерні розробки Польщі. 

Польска реактивна система залпового вогню була забезпечено мобільністю, живучістю і універсальністю.

Головна особливість Homar-K - модульність, що дозволяє використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з керованими й некерованими ракетами.

Також система може застосовувати ракети CTM-MR (50-160 км) для ударів по укріплених цілях і CTM-290 (80-290 км) для стратегічних операцій, а ще Homar-K підтримує протикорабельні ракети та тренувальні боєприпаси, що робить її надзвичайно гнучким інструментом.

Ракета CGR-080 оснащена системою точного наведення GPS/INS, що забезпечує кругову імовірну помилку (CEP) лише 15 метрів. Її фугасна боєголовка ефективна для ураження живої сили, легкоброньованої техніки та об’єктів інфраструктури.

Homar-K і американська HIMARS мають схожі функції, однак польська система пропонує більшу дальність стрільби - до 80 км проти 70 км у HIMARS з ракетою M31 GMLRS. Попри те, що HIMARS має глобальне застосування і бойову надійність, Homar-K надає Польщі можливість використовувати широкий спектр боєприпасів і адаптуватися до вимог польських збройних сил.

 

 
ПольщаракетаCGR-080

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