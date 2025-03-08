Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща висміяла ідею Орбана про референдум щодо України

08 березня 2025, 20:15
Польща висміяла ідею Орбана про референдум щодо України
Фото: з вільних джерел
Радослав Сікорський прокоментував пропозицію Віктора Орбана
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покепкував з ідеї прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум щодо можливості вступу України в ЄС.
 
Про це повідомив польський міністр у соцмережі Х.
 
"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво про результати референдуму в ЄС щодо членства Орбанівської Угорщини", - написав Сікорський.
 
Це стало реакцією на заяву Орбана, який нещодавно висловив бажання провести в Угорщині опитування, аби з'ясувати, чи хочуть угорці вступу України до Європейського Союзу. Зокрема Орбан наголошував, що  рішення про надання Україні членства в ЄС не повинно ухвалюватися "за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю"".
 
Нагадаємо, що після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня Орбан заявив, що угорці вже нещабаром зможуть висловити свою думку про перспективу членства України в Європейському Союзі.
 
"Ми поставимо питання про членство України в ЄС на голосування в Угорщині, і угорський народ скаже своє слово. Ми будемо виконувати їхню волю", - зазначив він.
 
При цьому Орбан додав, що  голосування матиме консультативний характер, але його результати, найімовірніше, виявляться несприятливими для України.

 

ПольщареферендумОрбан

Останні матеріали

Підкріпити риторику діями. Україні негайно потрібні європейські сили – Бен Годжес
Політика
Підкріпити риторику діями. Україні негайно потрібні європейські сили – Бен Годжес
Переклад iPress – 07 березня 2025, 15:04
Геополітичний огляд. Зеленський завів Трампа і Венса у їхню власну пастку – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Зеленський завів Трампа і Венса у їхню власну пастку – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 березня 2025, 12:56
Геостратегія провалу. Несправедлива угода щодо України наближає
Політика
Геостратегія провалу. Несправедлива угода щодо України наближає "ідеальний шторм" у світі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 березня 2025, 09:28
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється