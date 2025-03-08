Польща висміяла ідею Орбана про референдум щодо України

Радослав Сікорський прокоментував пропозицію Віктора Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покепкував з ідеї прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум щодо можливості вступу України в ЄС.

Про це повідомив польський міністр у соцмережі Х.

"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво про результати референдуму в ЄС щодо членства Орбанівської Угорщини", - написав Сікорський.

Це стало реакцією на заяву Орбана, який нещодавно висловив бажання провести в Угорщині опитування, аби з'ясувати, чи хочуть угорці вступу України до Європейського Союзу. Зокрема Орбан наголошував, що рішення про надання Україні членства в ЄС не повинно ухвалюватися "за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю"".