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Польща визнала рф державою-спонсором тероризму

15 грудня 2022, 08:22
Польща визнала рф державою-спонсором тероризму
Фото: з вільних джерел
Польський Сейм ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму разом із поправкою, запропонованою владною партією "Право і справедливість", про Смоленську катастрофу 2010 року.

Про це повідомляє PAP.

Резолюція була ухвалена більшістю у 231 голос, водночас 226 депутатів, включно з опозицією, участі в голосуванні не брали.

Як зазначається в ухваленому документі, російська агресія проти України є "грубим порушенням" заборони Статуту ООН на застосування сили, а також "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України". "російська федерація має бути ізольована на міжнародній арені", – підкреслили у Сеймі.

Як ідеться в резолюції, росія "несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс МН17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу", а також за "катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири та військові командири країн-членів НАТО, а також депутати польського парламенту".

"російські військові здійснюють напади по всій захопленій території, в результаті яких загинули тисячі людей, у тому числі багато дітей. російська федерація та підпорядковані їй структури і збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, виривання дітей з родин з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та грабунок майна. росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими",  зазначається в документі.

Уперше резолюція була винесена на голосування 2 грудня. Але вже під час розгляду в залі депутат "ПіС" Антоні Мацеревич вніс до неї поправку з положенням щодо прямої відповідальності росії за збиття малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську в 2010 році. 

Раніше повідомлялось, що у комітеті Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин підтримали Резолюцію щодо визнання дій рф геноцидом проти українського народу. 

Польщарезолюціярф тероризм

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