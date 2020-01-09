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Польща заборонила польоти з 44 країн, України в списку немає

До списку потрапили 44 країни, авіасполучення з якими Польща закриває до 15 вересня 2020 року
Міністерство закордонних справ Польщі заборонило польоти з 44 країн через складну епідеміологічну ситуацію на їхній території. Україна до цього списку не потрапила.
Польща заборонила польоти з 44 країн, України в списку немає Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає РБК - Україна.

До списку потрапили 44 країни, авіасполучення з якими Польща закриває до 15 вересня 2020 року. Також полякам порекомендували утриматися від планування поїздок до цих країн.

Під заборону польотів потрапили ті країни, де за останні 14 днів коефіцієнт випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч людей склав 60.

У МЗС Польщі зазначають, що громадяни, які на момент оновлення списку опинилися в "забороненій" країні, можуть скористатися альтернативними видами повернення в країну. Зокрема, це на машині або літаком через інші держави, які не потрапили в список.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 14:40
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