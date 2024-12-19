Польща захищає медіаринок від впливу Угорщини, росії та Китаю

Плани на один з найбільших телеканалів має угорська компанія.

Польща хоче захистити телерадіокомпанію TVN та іншого великого мовника – Polsat від поглинань інвесторами, що пов’язані з Угорщиною, росією та Китаєм.

У середу уряд включив компанії до списку стратегічно важливих підприємств, зробивши їх потенційне придбання залежним від попереднього схвалення уряду.

Як пише Politico, цей крок може стати ключовим у боротьбі прем’єр-міністра Дональда Туска проти партії «Право і справедливість» (PiS), яка конфліктувала з TVN під час перебування в уряді та, ймовірно, вітала б поглинання, пов’язане з її політичним союзником, прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Хоча партія угорського лідера «Фідес» має свої розбіжності з PiS, вона набагато тісніше пов’язана з нею, ніж "Громадянська платформа" Туска.

ЗМІ повідомляли, що у придбанні TVN, власник якої – американська Warner Bros. Discovery – зазнає величезних збитків, зацікавлені чеські та угорські компанії.

TVN є однією із найвпливовіших телерадіокомпаній Польщі, які останніми роками опинилася в центрі політичних подій. У 2021 влада намагався тиснути на канал через його опозиційність. А у 2019 році правий уряд на чолі з PiS намагався змусити Warner Bros. Discovery продати телерадіокомпанію, однак ці спроби зрештою припинив президент Анджей Дуда, аби не зіпсувати відносини Польщі зі Сполученими Штатами.