Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща захищає медіаринок від впливу Угорщини, росії та Китаю

19 грудня 2024, 13:02
Польща захищає медіаринок від впливу Угорщини, росії та Китаю
Фото: з вільних джерел
Плани на один з найбільших телеканалів має угорська компанія.

Польща хоче захистити телерадіокомпанію TVN та іншого великого мовника –  Polsat від поглинань інвесторами, що пов’язані з Угорщиною, росією та Китаєм.

У середу уряд включив компанії до списку стратегічно важливих підприємств, зробивши їх потенційне придбання залежним від попереднього схвалення уряду.

Як пише Politico, цей крок може стати ключовим у боротьбі прем’єр-міністра Дональда Туска проти партії «Право і справедливість» (PiS), яка конфліктувала з TVN під час перебування в уряді та, ймовірно, вітала б поглинання, пов’язане з її політичним союзником, прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Хоча партія угорського лідера «Фідес» має свої розбіжності з PiS, вона набагато тісніше пов’язана з нею, ніж "Громадянська платформа" Туска.

ЗМІ повідомляли, що у придбанні TVN, власник якої – американська Warner Bros. Discovery – зазнає величезних збитків, зацікавлені чеські та угорські компанії.

TVN є однією із найвпливовіших телерадіокомпаній Польщі, які останніми роками опинилася в центрі політичних подій. У 2021 влада намагався тиснути на канал через його опозиційність. А у 2019 році правий уряд на чолі з PiS намагався змусити Warner Bros. Discovery продати телерадіокомпанію, однак ці спроби зрештою припинив президент Анджей Дуда, аби не зіпсувати відносини Польщі зі Сполученими Штатами.

РосіяПольщаКитайУгорщинамедіа

Останні матеріали

Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється