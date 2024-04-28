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Польща закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus

28 квітня 2024, 15:07
Польща закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
Фото: polradio.pl
У Польщі сподіваються, що постачання американських ATACMS підштовхне Берлін до більших дій.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розраховує на зміну думки канцлера ФРН Шольца щодо постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus Україні після того, як США надішлють Києву більше ракет ATACMS.

Про це пише Die Welt з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

В інтерв’ю WELT Сікорський заявив, що сподівається на зміну рішення Шольца щодо постачання Укаїні Taurus і висловлювати надію, "що Німеччина зробить більше, ніж робить".

Сікорський додав, що росіяни знищили вже 70% енергетичних потужностей (ймовірно, мається на увазі теплогенерація) України, що є військовим злочином.

"Деякі західні політики спочатку вважали, що путін міг зробити помилку, від якої його можна відмовити. Сьогодні ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск та найжорсткіші аргументи грубої сили", – продовжив Сікорський.

ПольщаРадослав Сікорськийвійна в Україніросія окупанти

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