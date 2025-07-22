Польща закликала своїх громадян негайно залишити росію

Через скорочення дипломатичного та консульського персоналу Польщі в росії можливості допомоги польським громадянам обмежені.

Міністерство закордонних справ Польщі 22 липня закликало громадян країни, які перебувають у росії, якнайшвидше залишити її територію.

"Рекомендуємо громадянам Польщі, які перебувають у росії, покинути її доступними комерційними або приватними шляхами, якщо життєві, сімейні або професійні обставини не вимагають їхнього перебування в цій країні", - мовиться в заяві.

У відомстві наголосили, що через скорочення дипломатичного та консульського персоналу Польщі в росії можливості допомоги польським громадянам обмежені. Для її отримання може знадобитися поїздка до віддалених консульських установ.

Також у МЗС нагадали про відсутність прямого авіасполучення між Польщею та росією, неможливість користування банківськими картками міжнародних платіжних систем на території рф, а також дії спецслужб, які можуть затримувати людей на вулиці та перевіряти їхні мобільні телефони.

Крім того, польських громадян, які також мають російське громадянство, у росії визнають винятково як громадян рф. Це, зокрема, означає, що на них може поширюватися мобілізація.

У МЗС акцентували, що у разі різкого загострення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачуваних подій евакуація може бути суттєво ускладненою або навіть неможливою.

У жовтні 2024 року Польща оголосила про закриття генерального консульства рф у Познані. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський пояснив це рішення диверсійною діяльністю москви. У відповідь росія закрила польське консульство в Санкт-Петербурзі. У травні цього року Польща відкликала згоду на роботу генконсульства рф у Кракові - Сікорський заявив, що є докази причетності російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві. У відповідь москва оголосила про закриття польського генконсульства в Калінінграді.