Польща закликала ЄС вирішити проблеми з експортом українського зерна – Bloomberg

Водночас Варшава не зніматиме заборону на продаж українського врожаю.

Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб здійснювати більше поставок українського зерна через Балтійське море.



Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн, що вдвічі більш ніж раніше цього року. Ймовірно, зростатиме і далі через вихід рф із "зернової угоди".

"Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти", - сказав Телус.

Зі слів міністра, Польща не скасовує внутрішню заборону на ввезення українського зерна, Україна ж неодноразово закликала ЄС скасувати обмеження, які не поширюються на товари, що прямують транзитом через ці країни.

"Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно", – сказав він, додавши, що такого ризику немає.