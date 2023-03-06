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ПОЛІТИКА

Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі

06 березня 2023, 19:11
Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі
Фото: з вільних джерел
Приводом став заочний вирок екс-кандидату у президенти Білорусі Світлані Тихановській.

Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади.

Про це повідомляє речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, яку приводить GazetaPrawna.

"Ці показові процеси останнього часу і чергові вироки різним людям показують тільки те, що щодо Білорусі потрібно, на жаль, робити далекосяжні дії, якщо говорити про міжнародні санкції", - сказав Мюллер.

За його словами, Польща звернулася до Європейської ради, щоб санкції, які діють зараз щодо росії, розширити також і на Білорусь.

"Ми тут говоримо про економічні санкції. Ми вважаємо, що Білорусь має бути охоплена аналогічними санкціями. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький по європейських каналах закликав, щоб у списки санкцій були внесені всі особи, які беруть участь у показових процесах на території Білорусі - прокурори, судді та інші", - додав речник уряду Польщі.

Нагадаємо, що сьогодні суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Її визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом" і призначили 15 років за ґратами.

Також опозиційного лідера Білорусі звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі".

Нагадаємо, Світлана Тихановська у 2020 році брала участь у президентських виборах у білорусі після того, як її чоловіка не допустила ЦВК.

ЄСПольщаБілорусьсанкції

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