Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі
Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади.
Про це повідомляє речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, яку приводить GazetaPrawna.
"Ці показові процеси останнього часу і чергові вироки різним людям показують тільки те, що щодо Білорусі потрібно, на жаль, робити далекосяжні дії, якщо говорити про міжнародні санкції", - сказав Мюллер.
За його словами, Польща звернулася до Європейської ради, щоб санкції, які діють зараз щодо росії, розширити також і на Білорусь.
"Ми тут говоримо про економічні санкції. Ми вважаємо, що Білорусь має бути охоплена аналогічними санкціями. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький по європейських каналах закликав, щоб у списки санкцій були внесені всі особи, які беруть участь у показових процесах на території Білорусі - прокурори, судді та інші", - додав речник уряду Польщі.
Нагадаємо, що сьогодні суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Її визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом" і призначили 15 років за ґратами.
Також опозиційного лідера Білорусі звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі".
Нагадаємо, Світлана Тихановська у 2020 році брала участь у президентських виборах у білорусі після того, як її чоловіка не допустила ЦВК.