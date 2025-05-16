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ПОЛІТИКА

Польща закупить тисячу дронів Warmate, перевірених в Україні

16 травня 2025, 09:23
Польща закупить тисячу дронів Warmate, перевірених в Україні
джерело wikipedia
Під час підписання договору міністр національної оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що в сфері модернізації озброєння Польща активно враховує практичний досвід України.

Польські військові невдовзі поповнять арсенал ударними безпілотниками Warmate — саме такими, які вже довели свою ефективність під час бойових дій в Україні.

Інформацію про це оприлюднило Міністерство оборони Польщі, зазначивши, що Агентство озброєнь країни уклало довгострокову рамкову угоду з виробником цих дронів. Документ передбачає постачання до 2035 року близько тисячі комплектів баражуючих боєприпасів Warmate до підрозділів Збройних сил Польщі.

"Ми підписали контракт на постачання високоточних дронів-камікадзе, які відмінно себе показали в умовах війни в Україні", — прокоментував заступник міністра оборони Павел Бейда.

Warmate призначені для виявлення і ураження цілей, зокрема легкоброньованої техніки або живої сили супротивника — залежно від встановленої бойової частини. Ці дрони можуть діяти як автономна мобільна одиниця, яку переносить солдат, або як частина озброєння, інтегрованого в бойову машину.

Система має блок автоматичного управління, що спрощує навігацію й дозволяє оператору зосередитись на коригуванні удару на фінальному етапі.

Під час підписання договору міністр національної оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що в сфері модернізації озброєння Польща активно враховує практичний досвід України, отриманий на полі бою.

Польщадрониоборонавійна в Україні

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