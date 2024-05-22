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Польща занепокоєна наявністю російської агентурної мережі по всій Європі

22 травня 2024, 16:35
Польща занепокоєна наявністю російської агентурної мережі по всій Європі
Фото: з вільного доступу
Ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі.

Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

"Діяльність російської федерації, пов’язана з агентурою, яка поширилася не лише в Польщі, а й у Європі, становить загрозу для Варшави", – заявив польський міністр.

Він також попередив про зростаючу загрозу з боку білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Косіняк-Камиш попередив, що небезпека, яка насувається на Польщу, ще ніколи не була так близько до їхньої країни.

"Небезпека, яка насувається, і жорстока війна проти незалежної України, яка триває вже 819 днів, не повинна приспати ні нас, ні Європу. Загроза ніколи не була такою близькою до Польщі та Європи від часу закінчення Другої світової війни", - заявив міністр оборони Польщі.

 

 

Польщаагентивійна в Україніросія окупанти

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