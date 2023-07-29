Польща занепокоєна."ПВК Вагнер" переміщуються в бік Сувальського коридору

Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.

Понад сотня найманців "ПВК Вагнера"вирушили до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та білорусь.

Про це повідомив премʼєр Польщі Матеуш Моравецький, пише RMF FM.

Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні.

Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатор путін та лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в білорусі", - заявив Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку білорусі: офіцерів атакують чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють у прикордонників каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руку.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та першої ракетної бригади. Також стало відомо, що країна збільшує чисельність свого війська на сході. Опісля зʼявилася заява Польщі, що вона, а також Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".