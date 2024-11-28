Польща запевнила, що приділить належну увагу місцям пам'яті українців – МЗС
28 листопада 2024, 20:31
Питання пам'яті України та Польщі мають вирішуватися без політизації, вважають у відомстві.
Польща запевнила Україну, що приділить належну увагу місцям пам'яті українців на своїй території.
Про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.
"Те, що стосується процесу ексгумації, ми б дуже хотіли, щоби цей процес відбувався на експертному, історичному і технічному рівні. Так як це і має бути. І я знаю, що профільні інституції працюють над тим, щоб увесь цей процес відбувався без перешкод", - наголосив Тихий.
Речник уточнив, що у спільній заяві глав МЗС України та Польщі малося на увазі про те, що політичних перешкод немає і далі працюють профільні інституції - Міністерства культури та інститути національної пам'яті обох країн.
"Вони підтримують регулярний контакт. І цей процес відбувається абсолютно нормально, стандартно", - додав Тихий.
Він зазначив, що українська сторона чекала список конкретних місць, де будуть проводитися відповідні роботи.
"Ми запевнили, що як тільки цей список буде отриманий - жодних перешкод не буде. Усе це буде опрацьовуватися", - підкреслив Тихий.
Також він зауважив, що останнім часом в інформаційному просторі були різні думки з приводу принципу взаємності.
"Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам'яті українців у Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така сама важлива увага. Тобто, ця угода і домовленість, яка у Варшаві фіналізувалася, вона взаємна, і вона передбачає, що і з польського боку буде увага і необхідні кроки для гідного вшанування пам'ятних місць українців на території Польщі", - запевнив Тихий.
Він сказав, що в Україні будуть слідкувати за тим, як будуть виконуватися ці домовленості.
За його словами, позиція МЗС України така, що не треба взагалі політизувати цей процес.
"Вважаємо, що він не політичний і не має бути політичний. Це питання пам'яті, які мають вирішуватися абсолютно без будь-якої політизації цих питань", - додав Тихий.