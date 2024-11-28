Польща запевнила, що приділить належну увагу місцям пам'яті українців – МЗС

Питання пам'яті України та Польщі мають вирішуватися без політизації, вважають у відомстві.

Польща запевнила Україну, що приділить належну увагу місцям пам'яті українців на своїй території.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

"Те, що стосується процесу ексгумації, ми б дуже хотіли, щоби цей процес відбувався на експертному, історичному і технічному рівні. Так як це і має бути. І я знаю, що профільні інституції працюють над тим, щоб увесь цей процес відбувався без перешкод", - наголосив Тихий.

Речник уточнив, що у спільній заяві глав МЗС України та Польщі малося на увазі про те, що політичних перешкод немає і далі працюють профільні інституції - Міністерства культури та інститути національної пам'яті обох країн.