Польща запропонувала використовувати своє вугілля для виробництва електроенергії для України

Ця схема не вирішить проблем на 100%, але допоможе пережити зиму.

Польща пропонує використовувати вугілля власного видобутку для виробництва електричної енергії, яку будуть спрямовувати в Україну. Це лише частково зменшить потреби в електричній енергії, проте допоможе Україні пережити складний опалювальний сезон 2024-2025 років.

Про цю пропозицію повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу з президентом України, Володимиром Зеленським.

Також Дональд Туск зазначив, що Польща буде працювати з усіма європейськими партнерами для пошуку креативних рішень, які мають допомогти у розв'язанні енергетичної проблеми України. Крім того, очільник польського уряду повідомив, що буде надаватися допомога у кращому забезпеченні України генераторами.

Також Дональд Туск зазначив, що його країна могла б передати Україні винищувачі МіГ-29,якби країни-члени НАТО погодилися надати взамін Польщі інші літаки.

"Ми не можемо сьогодні передати МіГи, тому що вони виконують функцію повітряного патрулювання, тобто охороняють небо над Польщею, також НАТО. Але якби союзники з НАТО... могли б нам замінити те, що в нас є, на інші літаки, якщо такий баланс вдасться зберегти, я, звісно, переконав би наших партнерів зробити це", - наголосив Туск.