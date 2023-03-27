Польща запровадить багаторічну програму виробництва боєприпасів

Уряд Польщі незабаром представить багаторічну програму підтримки виробництва боєприпасів.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретоном та міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком відвідали збройовий завод Dezamet.

Про це повідомляє агентство PAP.

Бретон їздить країнами ЄС з метою ознайомлення з можливостями для збільшення виробництва підприємствами оборонно-промислового комплексу. План його поїздки передбачає візити в 11 країн.

Dezamet, який виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, є одним з понад 50 підприємств групи PGZ, що виробляють зброю. Моравецький вже заявляв, що Dezamet значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.