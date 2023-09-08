Польща затримала групу людей, які перевозили нелегалів з білорусі

Центральне слідче бюро поліції Польщі затримало 4-ьох поляків за підозрою в організації незаконного перевезення мігрантів з білорусі в Польщу

Про це повідомляє RMF FM.

Поліцейські з Люблінського воєводства розслідують діяльність міжнародного злочинного угруповання члени, якого організовували нелегальний перетин білорусько-польського кордону.

Іммігрантів перевозили в орендованих авто з завжди тонованим заднім склом. Подорож до Західної Європи коштувала іммігрантам від 1000 злотих ($230) на людину.

Група працювала щонайменше 2 місяці.

Вчора співробітники Центрального слідчого бюро поліції Польщі провели операцію в Люблінському воєводстві і у Варшаві. Було затримано 4 поляків віком від 19 до 33 років. Ще один чоловік був затриманий за зберігання мефедрону. Поліцейські також вилучили канабіс і 2 кастети.

Двоє затриманих можуть бути пов'язані зі спільнотою псевдовболівальників одного зі спортивних клубів Любліна.

Чотирьом затриманим висунули звинувачення в участі та керівництві організованою злочинною групою і організації незаконного перетину кордону. Трьом особам також висунули звинувачення у зберіганні наркотиків. Затриманих взяли під варту на 3 місяці.