ПОЛІТИКА НОВИНИПольща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Про це пише Twitter-акаунт прикордонслужби Польщі.
Відзначимо, що огорожу на кордоні з Білоруссю, Польща почала будувати внаслідок штучної міграційної кризи.
"5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - пише пресслужба.
Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. Стіна повністю укріплена колючим дротом.
Додамо, що Литва також будує аналогічну стіну на кордоні з Білоруссю. 500-кілометрову огорожу планую звести до вересня 2022 року.
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