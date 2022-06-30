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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця
Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Про це пише  Twitter-акаунт прикордонслужби Польщі.
 
Відзначимо, що огорожу на кордоні з Білоруссю, Польща почала будувати внаслідок штучної міграційної кризи.
 
"5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - пише пресслужба.
 
Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. Стіна повністю укріплена колючим дротом.
 
Додамо, що Литва також будує аналогічну стіну на кордоні з Білоруссю. 500-кілометрову огорожу планую звести до вересня 2022 року.

 

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30 06 2022 13:52
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