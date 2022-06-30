Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Відзначимо, що огорожу на кордоні з Білоруссю, Польща почала будувати внаслідок штучної міграційної кризи.

"5 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - пише пресслужба.

Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств, а її висота - 5,5 метри. Стіна повністю укріплена колючим дротом.

Додамо, що Литва також будує аналогічну стіну на кордоні з Білоруссю. 500-кілометрову огорожу планую звести до вересня 2022 року.