Польща заявила про підтримку вступу України до НАТО за пришвидшеною процедурою

Сенат Польщі одноголосно підтримав резолюцію про вступ України до НАТО за надзвичайною процедурою.

Польські сенатори заявили, що Вільнюський саміт НАТО у липні має стати важливим етапом до повноправного членства України в Альянсі, а щодо Києва мають бути застосовані ті ж процедури, що й до Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Polskie Radio.

"Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО", — йдеться в ухваленій резолюції.

У Польщі переконані, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі, адже борючись з росією, Україна і є ключовою ланкою, що захищає Європу і континент від агресії зі Сходу.

"Україна має отримати значно більше, ніж задекларовано досі; ми закликаємо до того, щоб вона пройшла подібні процедури, як Швеція та Фінляндія", — йдеться в ухваленій резолюції Сенату Польщі.

У резолюції також висловлено підтримку вимогам країн, що межують з росією, щодо міцних гарантій безпеки для України та "оприлюднення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом".