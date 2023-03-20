Затримані російські агенти діяли в країні віднедавна – польский уряд

російські шпигуни, які могли готувати диверсії в Польщі і стежили за залізничними маршрутами транспортування зброї в Україну, діяли не так давно.

В уряді Польщі заявили, що по цій справі можливі чергові затримання.

Повідомляє агентство PAP.

Сьогодні державний секретар в Раді міністрів Польщі Станіслав Жарин заявив: "Однозначно, ми маємо справу не з постійною діяльністю, яка мала б тривати від початку війни, це почалося нещодавно".

Він запевнив, що польські спецслужби виявили діяльність цієї групи на ранньому етапі, тому вдалося нейтралізувати найбільшу загрозу.

Польські спецслужби не відзначають якихось завданих втрат у результаті діяльності групи. Водночас він зауважив, що ця справа є дуже динамічною, вважає Жарин.

"Ми не виключаємо потреби чергових арештів, оскільки усвідомлюємо, що докази у цій справі є величезними, вони ще аналізуються, і ми побачимо, до чого прийдуть служби, розслідуючи цю справу",- додав польський політик.

Головною метою росії в Польщі є гальмування польсько-української співпраці і військової допомоги Заходу, чим займалася викрита шпигунська мережа, констатував держсекретар.

"Стратегічною метою росії є дестабілізація шляхів постачання західного озброєння в Україну", - підсумував Станіслав Жарин і додав, що польські спецслужби самі виявили російських шпигунів без участі спецслужб інших країн.