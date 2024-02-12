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Польща збільшує чисельність армії через загрозу війни –Times

12 лютого 2024, 18:55
Польща збільшує чисельність армії через загрозу війни –Times
Джерело: armyinform
Західні лідери стурбовані тим, що Європа не в змозі захистити себе без американської підтримки.

Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі  — з 95 000 до 200 000 осіб. Євпропейські країни занепокоєні тим, що континент не зможе протистояти ворогу без підтримки США.

Про це пише видання The Times.

Менш ніж за десять років, чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі у тому числі з 148 000 діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 000 осіб. 

Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

Серез військової техніки Польща планує створити арсенал із 1600 бойових танків, що більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих. 

Прогнозовано, що цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО. 

"Ми робимо це для того, щоб створити такий рівень стримування, щоб у путіна не було бажання нападати на Польщу", — сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю The Times.

Програма переозброєння Польщі серйозно почалася наприкінці 2018 року.У неї дві головні цілі. 

  • Прив'язати до себе США як головного гаранта безпеки Польщі, подвоївши видатки на оборону і замовивши величезну кількість передового американського обладнання: 366 танків M1 Abrams, 486 реактивних систем залпового вогню Himars, щонайменше 32 бойові літаки F-35.
  • Масштаб: у той час як західноєвропейські країни вкладали мільярди у високотехнологічні, але надзвичайно дорогі системи, Польща задовго до 24 лютого 2022 року зрозуміла, що в сухопутній війні в Європі справді важлива кількість.

Міністр оборони додає, що сухопутні війська, як і раніше, залишаються найважливішим елементом збройних сил.

"Багато самопроголошених експертів стверджували, що сучасна війна вестиметься здебільшого в кіберпросторі або з використанням легкої піхоти та безпілотних систем. Однак, як показала реальність, вони помилялися ", — каже Маріуш Блащак.

Польщаарміявійна в Україніросія окупанти

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