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ПОЛІТИКА

Польща збільшила на кордоні з Білоруссю протяжність електронного бар'єра

30 грудня 2022, 13:57
Польща збільшила на кордоні з Білоруссю протяжність електронного бар'єра
Фото: з вільного доступу
До кінця 2022 року будуть готові ще 2️ ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км

Польща відкрила новий відрізок електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю, повідомляє польська Прикордонна служба у Twitter.

"Сьогодні запрацювала ще одна секція електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

Довжина: 17,6 км

Територія: прикордонні пости в Новому Дворі та Липську.

Наразі довжина електронного шлагбаума становить 72 км

До кінця 2022 року будуть готові ще 2️ ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км" - йдеться у повідомленні.


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