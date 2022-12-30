Польща збільшила на кордоні з Білоруссю протяжність електронного бар'єра
Польща відкрила новий відрізок електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю, повідомляє польська Прикордонна служба у Twitter.
"Сьогодні запрацювала ще одна секція електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.
Довжина: 17,6 км
Територія: прикордонні пости в Новому Дворі та Липську.
Наразі довжина електронного шлагбаума становить 72 км
До кінця 2022 року будуть готові ще 2️ ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км" - йдеться у повідомленні.