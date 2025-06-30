Польща збільшить випуск ключових боєприпасів – FT

Виробництво планують збільшити в 5 разів за три роки

Польща планує збільшити виробництво гаубичних боєприпасів уп'ятеро, оскільки прагне знизити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.

Про це розповів міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський в інтерв'ю Financial Times.

Він розповів виданню, що державна оборонна компанія PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США) державних коштів для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів і усунення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі. Інвестиції спрямовані на збільшення річного виробництва групою 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, і 120-мм снарядів для танків.

Яворовський зазначив, що війна росії в Україні показала, що "155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях".