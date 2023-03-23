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Польща збудувала 107 км забору на кордоні з росією

23 березня 2023, 20:59
Польща збудувала 107 км забору на кордоні з росією
Польща вже збудувала 107 км загороджень з Калінінградською областю росії висотою 2,5 метри.

Про це розказала речниця Вармінсько-Мазурського відділу Прикордонної служби Польщі Мірослава Александрович. 

Передає Wnp.pl.

Ми побудували вже близько 107 км цього загородження”,- заявила речниця і додала, що  це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з росією, що становить 198 км.

Огорожа на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада минулого року. Загородження складається з 3 рядів колючого дроту на металевих стовпах. Воно матиме 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Водночас, на початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні.

РосіяПольщакордон

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