Польща збудувала 107 км забору на кордоні з росією

Польща вже збудувала 107 км загороджень з Калінінградською областю росії висотою 2,5 метри.

Про це розказала речниця Вармінсько-Мазурського відділу Прикордонної служби Польщі Мірослава Александрович.

Передає Wnp.pl.

“Ми побудували вже близько 107 км цього загородження”,- заявила речниця і додала, що це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з росією, що становить 198 км.

Огорожа на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада минулого року. Загородження складається з 3 рядів колючого дроту на металевих стовпах. Воно матиме 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Водночас, на початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні.