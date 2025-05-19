Польща зірвала таємне постачання шин для Boeing, які могли потрапити в росію
19 травня 2025, 20:53
Фото: з відкритих джерел
Їх нібито відправили в Азербайджан транзитом через білорусь і росію.
У Польщі конфіскували 5 тонн шин для літаків Boeing.
Про це йдеться в повідомленні Національної податкової адміністрації Польщі, повідомляє Reuters.
"Офіцери виявили під час перевірки вантажівки в Корощині, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених шин для легкових автомобілів і автобусів", - розповіли у Національній податковій адміністрації.
У відомстві уточнили, що відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем - з Азербайджану.
"За фактом митного шахрайства було порушено кримінальну справу. Підсанкційні товари було затримано", - уточнили в податковій адміністрації.
Товари було затримано, оскільки їхній транзит через білорусь і росію підпадає під європейські санкції.
Reuters нагадує, що росія розробила способи обходу санкцій, які передбачають заборону на постачання запчастин для авіації. Зокрема, такі товари, як клапани тиску в кабіні та шасі, надходять у росію через посередників у країнах, які не підтримали санкції проти москви, включно з Таджикистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Китаєм і Киргизстаном.