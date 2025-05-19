Польща зірвала таємне постачання шин для Boeing, які могли потрапити в росію

Їх нібито відправили в Азербайджан транзитом через білорусь і росію.

У Польщі конфіскували 5 тонн шин для літаків Boeing.

Про це йдеться в повідомленні Національної податкової адміністрації Польщі, повідомляє Reuters.

"Офіцери виявили під час перевірки вантажівки в Корощині, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених шин для легкових автомобілів і автобусів", - розповіли у Національній податковій адміністрації.

У відомстві уточнили, що відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем - з Азербайджану.