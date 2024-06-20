Польща зробила заяву щодо угоди про гарантії безпеки з Україною

Голова ради з питань співпраці з Україною вважає, що Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.

Безпекова угода між Україною та Польщею незабаром буде готова.

Про це повідомив польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль в інтерв'ю PAP.

"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", – зазначив він.

Польський депутат додав, що зараз найбільший виклик – це захист українських міст, а також "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".