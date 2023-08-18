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Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ

18 серпня 2023, 17:54
Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ
Джерело: armyinform.com.ua
Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.

Польща планує у 2024 році вдвічі збільшити виробництво боєприпасів Warmate, що баражують, і у два з половиною рази безпілотних авіаційних комплексів FlyEye.

Про це повідомляє Defence24.

Ці дрони активно використовують Сили оборони України на полі бою.

Уже до кінця року WB Electronics хоче вийти на показник виробництва у 80 розвідувальних комплексів FlyEye на рік. До кожного з комплексів входить 3-4 безпілотники для розвідки. Це означає, що протягом усього цього року поляки зберуть до 320 подібних безпілотників. На місяць поки що вдається зібрати 26-27 дронів. А наступного року виробник збільшить виробництво цих систем до 200 штук або 600-800 дронів розвідки.

Кожен дрон FlyEye являє собою середньорозмірний БПЛА, виконаний з композитних матеріалів. Він має довжину 1,8 метра, розмах крил 3,6 метра і вагу 11 кілограмів. Дрон приводиться в рух електродвигуном і може розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту становить 2,5 години.

FlyEye оснащений двома камерами: оптичною та інфрачервоною. Оптична камера може передавати зображення в реальному часі на наземну станцію управління. Інфрачервона камера може використовуватися для спостереження в нічних умовах.

Польщадронидопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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