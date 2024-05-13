Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща зупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів через справу Сольського

13 травня 2024, 16:09
Польща зупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів через справу Сольського
"Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції",- заступник міністра сільського господарства Польщі.

У Польщі призупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. Сольського підозрюють у заволодінні землями на Сумщині. 

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня, однак їх скасували через те, що "деяких представників з їхнього боку звинуватили в корупції".

"Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції", – наголосив Колодзейчак.
Він додав, що "це питання має бути проясненим".

Крім того, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються досі, "організовують за політичним замовленням".

На його думку, ці акції організовують люди, які "звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту". 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Польщапротестифермеривійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 травня 2024, 08:38
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється