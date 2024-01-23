Польща зупинила розслідування падіння ракети у Пшеводуві: це була українська ППО

Дані розслідування показали, що це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Польська прокуратура завершила розслідування інциденту з падінням і вибухом ракети у селі Пшеводуві в листопаді 2022 року. Тоді загинули двоє людей.

Згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета.

"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії. У прокуратурі зазначають, що ухвалили рішення "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу", - пише ЗМІ.

Зупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події, а отже, вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.