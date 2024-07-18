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Польща з'ясовує, як деталі вітчизняних компаній опинились у російських дронах Shahed – Bussiness Insider

18 липня 2024, 15:33
Польща з'ясовує, як деталі вітчизняних компаній опинились у російських дронах Shahed – Bussiness Insider
Фото: Google
Цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки.
Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про розслідування щодо польської компанії, яка продавала деталі для іранських дронів "Шахед", що їх у загарбницькій війні проти України використовує рф.
 
Про це пише  Bussiness Insider.
 
За його словами, цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки та є абсолютно жахливим.
 
"Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій", – сказав Семоняк.
 
За інформацією Radio Zet, державна компанія з Познані постачала деталі для іранських дронів Shahed 136. За даними журналістського розслідування, безпілотники були оснащені насосами, виготовленими компанією, що належить Агентству промислового розвитку.
 
Глава МВС запевнив, що прокуратура продовжить справу, висуне звинувачення та повідомить про подальший хід розслідування.

 

Польщадронивійна в Україніросія окупанти

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