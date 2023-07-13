Польщу у разі російської агресії захищатиме до 100 тисяч військових НАТО – Дуда
Нові оборонні плани Північноатлантичного Альянсу передбачають, що в разі здійснення агресії проти Польщі на її території будуть розгорнуті близько ста тисяч військовослужбовців НАТО.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі, пише PAP.
Дуда підкреслив, що схвалення перших із кінця "холодної війни" оборонних планів Альянсу є "історичним рішенням", які змінюють його підходи до оборони від "стримування шляхом покарання" до "стримування шляхом заперечення".
"Тобто від стримування покаранням – іншими словами, щойно на нас нападають і захоплюють нашу територію, ми лише мобілізуємося, відповідаємо і починаємо захищатися – до стримування відмовою в доступі: тобто якщо вони (ворожі сили) не зайдуть, то будуть негайно зупинені", – пояснив він.
"Підраховано, що в разі нападу на Брестські ворота можна вважати, що на нашу територію для негайної оборони буде перекинуто близько 100 тисяч військовослужбовців Альянсу. Це ті припущення, які робляться на даний момент і які були затверджені Альянсом в межах оборонних планів", – уточнив Дуда.