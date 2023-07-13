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Польщу у разі російської агресії захищатиме до 100 тисяч військових НАТО – Дуда

13 липня 2023, 12:07
Польщу у разі російської агресії захищатиме до 100 тисяч військових НАТО – Дуда
Анджей Дуда. Фото: Jan Graczyński /East News
Він також назвав позитивним рішення Альянсу про розташування натівських складів з озброєнням на території Польщі.

Нові оборонні плани Північноатлантичного Альянсу передбачають, що в разі здійснення агресії проти Польщі на її території будуть розгорнуті близько ста тисяч військовослужбовців НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі, пише PAP.

Дуда підкреслив, що схвалення перших із кінця "холодної війни" оборонних планів Альянсу є "історичним рішенням", які змінюють його підходи до оборони від "стримування шляхом покарання" до "стримування шляхом заперечення".

"Тобто від стримування покаранням – іншими словами, щойно на нас нападають і захоплюють нашу територію, ми лише мобілізуємося, відповідаємо і починаємо захищатися – до стримування відмовою в доступі: тобто якщо вони (ворожі сили) не зайдуть, то будуть негайно зупинені", – пояснив він.

Польський лідер підкреслив, що окрему увагу Альянс приділяє так званим Брестським воротам як зоні стратегічної та військової загрози для НАТО. Брестськими воротами називають відрізок між польською столицею і кордоном з білоруссю.

"Підраховано, що в разі нападу на Брестські ворота можна вважати, що на нашу територію для негайної оборони буде перекинуто близько 100 тисяч військовослужбовців Альянсу. Це ті припущення, які робляться на даний момент і які були затверджені Альянсом в межах оборонних планів", – уточнив Дуда.

ПольщаНАТОДУДАвійськовівійна в Україніросія окупанти

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