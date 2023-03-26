Польська армія може стати найчисленнішою в Європі – міністр

Вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів.

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що незабаром польська армія може стати найчисленнішою в Європі.

Про це він сказав під час лекції в Академії суспільної та медіакультури в місті Торунь, з посиланням на "Польське радіо".

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За його словами, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів.

Раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.

Раніше повідомлялось, що Польща хоче збільшити Європейський фонд миру для Укрїни.