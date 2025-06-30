Польська компанія припинила імпорт російської нафти до Чехії

У квітні Чехія заявила, що вперше в історії стала незалежною від поставок російської нафти.

Польська нафтопереробна компанія Orlen після 30 червня не купуватиме російську нафту для свого чеського нафтопереробного заводу в Литвинові.

Про це пише Reuters, з посиланням на генерального директора компанії Іренеуша Фафара.

Компанія повідомила, що це був останній контракт з "Роснефтью" на постачання російської нафти на нафтопереробний завод в Чехії.

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", – сказав Фафара на пресконференції.

У квітні Чехія заявила, що після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу, вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.

З моменту вторгнення росії в Україну чеський уряд прагне позбутися часткової залежності від нафтопроводу "Дружба". На нього припадало близько половини річного імпорту нафти в країну.

Наприкінці минулого року чеський оператор трубопроводів MERO завершив модернізацію Трансальпійського нафтопроводу (TAL), який транспортує нафту з танкерів в італійському порту Трієст до Німеччини, де вона подається в нафтопровід Інгольштадт-Кралупи-Литвинов (IKL) до Чехії.

Орлен зазначив, що в даний час чеські нафтопереробні заводи отримують сиру нафту, зокрема, з Північного моря і Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної і Північної Америки та Африки.