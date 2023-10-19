Польська опозиція назвала кандидата на посаду прем'єра

Йдеться про експрезидента Євроради Дональда Туска.

Найбільша опозиційна партія Польщі Громадянська платформа висунула експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра, і дала йому повноваження вести переговори з про створення коаліції.



Про це після засідання ради партії повідомив журналістам один з лідерів PO Борис Будка, передає Укрінформ.

"Рада партії уповноважила Туска на коаліційні переговори з "Третім шляхом" і Лівицею. Водночас, звичайно, підтверджено, що кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду прем’єр-міністра Польщі є Дональд Туск", - зазначив Будка.



Він висловив переконання, що коаліційні переговори будуть ефективними. Будка також повідомив, що Туск, ймовірно 25-26 жовтня, перебуватиме у Брюсселі, де вестиме переговори з європейськими лідерами