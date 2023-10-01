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ПОЛІТИКА

Польська опозиція проводить масовий мітинг у Варшаві напередодні виборів – Reuters

01 жовтня 2023, 19:13
Польська опозиція проводить масовий мітинг у Варшаві напередодні виборів – Reuters
Фото: AP / Scanpix
За два тижні до напружених виборів польська опозиція проводить масовий мітинг у центрі Варшави.

У Варшаві в неділю, 1 жовтня, тисячі людей приєднались на мітинг опозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Опозиція сподівається, що недільний марш стане найбільшим за останні десятиліття і заохотить людей взяти участь у виборах. За інформацією польських ЗМІ, на мітинг зібрались близько 600-800 тисяч людей.

"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", - сказав лідер опозиційної Громадянської платформи Дональд Туск натовпу, що зібрався на центральній площі Варшави.

При цьому багато людей розмахували польськими прапорами і прапорами ЄС, пише агенція.
Туск, колишній президент Європейської Ради, заявив, що правляча національно-консервативної партії Право і справедливість (PiS), якою керує Ярослав Качинський, може мати на меті вивести Польщу з ЄС. Також Туск назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.

Як нагадує Reuters, партія Право і справедливість,  яка перебуває при владі з 2015 року, проводила передвиборчу кампанію, обіцяючи не пускати мігрантів до Польщі, називаючи це основою для національної безпеки.  Також політсила пообіцяла продовжувати спрямовувати гроші на підтримку сімей та людей похилого віку.

Опитування громадської думки показують, що Право і справедливість (PiS) може перемогти на виборах, але матиме труднощі з формуванням більшості на тлі невдоволення деяких громадян зростанням вартості життя і занепокоєння руйнування системи демократичних стримувань і противаг.

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