Польська поліція заблокувала українських водіїв, які намагались поговорити з протестувальниками

Сьогодні на кордоні польська поліція і спецназ оточили українських водіїв, які прямували на переговори з протестувальниками.

Їх розбили їх на кілька груп, блокування тривало майже 2 години.

Про це повідомляє Європейська правда.

Блокування тривало протягом двох годин і станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон дуже повільний.

Польська поліція звинуватила українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу.

Українські водії звинувачення відкидають.

В посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію і тримають постійний діалог з польською поліцією.