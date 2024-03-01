Польська поліція заблокувала українських водіїв, які намагались поговорити з протестувальниками
Їх розбили їх на кілька груп, блокування тривало майже 2 години.
Про це повідомляє Європейська правда.
Блокування тривало протягом двох годин і станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон дуже повільний.
Польська поліція звинуватила українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу.
Українські водії звинувачення відкидають.
В посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію і тримають постійний діалог з польською поліцією.