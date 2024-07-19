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Польська прокуратура висловилась щодо своїх запчастин в іранських "Шахедах"

19 липня 2024, 18:09
Польська прокуратура висловилась щодо своїх запчастин в іранських
Фото: Google
В країні триває розслідування щодо порушень правил експорту зброї та технологій.
У Національній прокуратурі Польщі заявили, що доказів про продаж країною насосів Ірану для оснащення військових безпілотників, не знайдено. Проте розслідування ще триває.
 
Про це повідомляє Euractiv. 
 
Зазначається, що після того, як з'явилась інформація, що польська компанія WSK Poznan продала насоси іранському виробнику двигунів Motorsazan Company для військових дронів, прокуратура Польщі одразу розпочала розслідування щодо цього. Однак, доказів не знайшли.
 
"Наші висновки не вказують на те, що насоси використовувалися таким чином. Розслідування стосується продажу паливних насосів Ірану, а не їх використання в безпілотниках. Звичайно, я не кажу, що вони не використовувалися в безпілотниках, але доказів цьому немає", - сказав речник Національної прокуратури. 
 
За його словами, розслідування триває два роки і гендиректор компанії надав розгорнуті пояснення. У рамках поточного розслідування компанії інкримінують продаж продукції стратегічного значення без ліцензії, і її керівництву загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Водночас речник не зміг сказати, чи порушила компанія санкції ЄС проти росії, продавши безпілотники подвійного призначення Ірану, який підтримує росію військовою технікою. Він лише сказав, що ця справа значною мірою секретна.
 
Тим часом міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив на пресконференції 18 липня, що країна докладає зусиль для більш послідовного впровадження санкцій і запобігання лазівок.
 
"Національна податкова адміністрація у співпраці з іншими службами протягом кількох місяців проводить інтенсивну роботу, щоб санкції та ембарго не обходилися", - наголосив він.

 

шахедивійна в Україніросія окупанти

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