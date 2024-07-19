Польська прокуратура висловилась щодо своїх запчастин в іранських "Шахедах"

В країні триває розслідування щодо порушень правил експорту зброї та технологій.

У Національній прокуратурі Польщі заявили, що доказів про продаж країною насосів Ірану для оснащення військових безпілотників, не знайдено. Проте розслідування ще триває.

Зазначається, що після того, як з'явилась інформація, що польська компанія WSK Poznan продала насоси іранському виробнику двигунів Motorsazan Company для військових дронів, прокуратура Польщі одразу розпочала розслідування щодо цього. Однак, доказів не знайшли.

"Наші висновки не вказують на те, що насоси використовувалися таким чином. Розслідування стосується продажу паливних насосів Ірану, а не їх використання в безпілотниках. Звичайно, я не кажу, що вони не використовувалися в безпілотниках, але доказів цьому немає", - сказав речник Національної прокуратури.