Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 мільйони – Мінекономіки

Нове рішення Брюсселя покращує ситуацію, але не вирішує проблему.

Рішення польського уряду заборонити імпорт українських сільськогосподарських товарів коштувало Києву $143 млн минулого місяця.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка на Брюссельському економічному форумі.

За його словами, Єврокомісія виплатить польським фермерам “компенсацію ні за що”, оскільки протест був “блефом з боку польських фермерів”.

У квітні Польща та кілька інших східних членів ЄС ввели обмеження на експорт українських продуктів харчування, посилаючись на різке падіння цін на ринку, що завдало шкоди їхнім фермерам. Цей крок викликав критику з боку Єврокомісії.

“Завдяки втручанню Єврокомісії ми отримуємо певне пом’якшення ситуації, але ситуація не вирішена”, – констатував Качка.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту до цих п’яти держав стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.