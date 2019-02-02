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Польське м'ясо хворих тварин потрапило в 11 країн ЄС

ЄС починає розслідування через скандал на скотобійні у Польщі
В ЄС почали розслідування через інцидент на бійні в Польщі. На ній забивали хворих тварин, м'ясо потрапило в 13 країн ЄС.
Польське м Фото: з відкритих джерел

Польська влада вже закрила бійню. Вдалося з'ясувати, що тварин забивали вночі, в обхід санітарного нагляду. У продаж з неї встигло надійти 9,5 тонн м'яса. Третина з нього потрапила в 13 країн ЄС. Мясо було опізнано і вилучено з ринку, інформує DW.

Єврокомісія почала розслідування, наступного тижня туди направлять представників контролюючих органів ЄС для аналізу.

Міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановськи зазначив, що цей випадок завдав шкоди репутації польських продуктів. У Польщі вже оголосили, що посилять контроль на таких підприємствах.

Крім Польщі, комісія ЄС назвала постраждалі країни: Естонію, Фінляндію, Францію, Угорщину, Литву, Португалію, Румунію, Іспанію, Швецію, Німеччину та Словаччину.

Скандал спалахнув через демонстрацію на телебаченні прихованої зйомки в бійні біля Острув-Мазовецької на північному сході Польщі.

На відео показали, як корів, які нездужали навіть стояти, затягують з вантажних автомобілів у бійню.

Нагадаємо, в липні минулого року комісія Міністерства оборони України виявила 176 тонн непридатної для вживання в їжу м'ясних консервів у військовій частині 2788 в Києві.

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02 02 2019 11:04
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