Також є постраждалі.

В ніч на середу внаслідок атаки російських ударних дронів у Вінниці було пошкоджено фабрику польської групи Barlinek - є постраждалі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X (Twitter).

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, зокрема двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, а також присутні представники нашого консульства. Злочинна війна путіна наближається до наших кордонів", - йдеться у дописі.

Міністр підкреслив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці постраждало підприємство Barlinek Group, яке спеціалізується на виробництві дерев’яного покриття для підлоги.

Загалом у Вінниці внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей.