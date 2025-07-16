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армія рф атакувала польське підприємство на Вінниччині – МЗС Польщі

16 липня 2025, 12:09
армія рф атакувала польське підприємство на Вінниччині – МЗС Польщі
Фото: УНН
Також є постраждалі.

В ніч на середу внаслідок атаки російських ударних дронів у Вінниці було пошкоджено фабрику польської групи Barlinek - є постраждалі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X (Twitter)

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, зокрема двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, а також присутні представники нашого консульства. Злочинна війна путіна наближається до наших кордонів", - йдеться у дописі.

Міністр підкреслив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці постраждало підприємство Barlinek Group, яке спеціалізується на виробництві дерев’яного покриття для підлоги.

Загалом у Вінниці внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей.

 
війнаBarlinek GroupПольща

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