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Польські фермери блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною

11 лютого 2024, 14:49
Польські фермери блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною
Фото: rbc.ua
З 12 лютого поляки збираються посилити блокаду ще на двох пунктах.

Станом на ранок неділі 11 лютого польські фермери блокують два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".

Про це повідомив  речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Через дії протестувальників на всьому кордоні утворилися великі черги з вантажівок: напроти Ягодина – 700, навпроти Рави-Руської – 400, навпроти Краківця – 1000. Цей пункт пропуску не блокується, просто стало більше машин, які намагаються перетнути кордон в обхід блокади", – пояснює Демченко.

Перетин кордону ускладнений тільки для вантажівок. Автобуси та легковий транспорт через кордон пропускають.

Речник додає, що вже з понеділка фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".

"Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд", – додає Демченко.

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