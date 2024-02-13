Польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

У чергах стоїть близько 1250 вантажівок

Польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на цей момент блокують п'ять пунктів пропуску", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок уранці.

За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"Фактично це п’ять напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажних засобів", - сказав Демченко, зазначивши, що "на всіх цих напрямках станом на ранок у чергах перебуває близько 1250 вантажних автомобілів, найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської".

Він повідомив, що пропускається невелика кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати за будь-яким із напрямків один-три автомобілі і в бік Польщі, і на виїзд.

"Усе залежить від організаторів та учасників і їхнього бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", - пояснив спікер.