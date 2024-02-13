Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

13 лютого 2024, 13:20
Польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Джерело: скріншот
У чергах стоїть близько 1250 вантажівок

Польські фермери  заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на цей момент блокують  п'ять пунктів пропуску", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок уранці.

За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"Фактично це п’ять напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажних засобів", - сказав Демченко, зазначивши, що "на всіх цих напрямках станом на ранок у чергах перебуває близько 1250 вантажних автомобілів, найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської".

Він повідомив, що пропускається невелика кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати за будь-яким із напрямків один-три автомобілі і в бік Польщі, і на виїзд.

"Усе залежить від організаторів та учасників і їхнього бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", - пояснив спікер.

фермериблокадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється