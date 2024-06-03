Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне"

У напрямку на в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу.

Польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" з 4 до 6 червня.

Про це повідомила Держмитслужба.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"До уваги перевізників! З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

У Держмитслужбі просять враховувати інформацію при плануванні маршруту.