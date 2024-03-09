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Польські фермери після зустрічі із Туском анонсували масову блокаду населених пунктів

09 березня 2024, 19:21
Польські фермери після зустрічі із Туском анонсували масову блокаду населених пунктів
Фото: з вільних джерел
Фермери обіцяють більш жорсткі протести 20 березня.

Після трьохгодинної зустрічі із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським та його заступником Міхалом Колодзейчаком, фермери анонсували на  20 березня "більш жосткі" протести, які охоплять малі і великі міста країни.

Про це пише RMF24.

Туск на зустрічі пообіцяв, що держава викупить у фермерів надлишки зерна, але невідомо, коли і скільки саме це коштуватиме. Також не виконають одну із вимог фермерів – закриття кордонів для товарів не із Європейського союзу. Зазначається, що протестувальники і влада не дійшли згоди. 

"Відсутність угоди означає, що фермери не призупинять. Вони вже оголосили масову блокаду обласних і районних міст на 20 березня – і в більш жорсткій формі. Вони незадоволені переговорами, тому що, як вони кажуть, конкретики, яку виклав на стіл прем'єр-міністр, було недостатньо", – йдеться у матеріалі.

Один із представників фермерів зазначив, що вони чекають "на щось конкретне".

"Але тут прем’єр-міністр чітко сказав, що в нього зв’язані руки, і він не може зробити більше нічого", – додав він. 

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Туск  під час зустрічі зробив "певні заяви" щодо Зеленої угоди, проте рішення буде прийнято 15 березня, "фактично рішення прийматиме Єврокомісія", проте польська сторона "спробує переконати Єврокомісію щодо Зеленої угоди".

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