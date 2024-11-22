Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині" – Держмитслужба

Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.

Згідно з попередньою інформацією, 23 листопада польські фермери готують страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Автобуси й авто пропускатимуть в обидва напрямки без змін.

Про це у Telegram-каналі повідомляє Державна митна служба України.