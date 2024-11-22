Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині" – Держмитслужба
22 листопада 2024, 13:35
Фото: Getty Images
Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.
Згідно з попередньою інформацією, 23 листопада польські фермери готують страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Автобуси й авто пропускатимуть в обидва напрямки без змін.
Про це у Telegram-каналі повідомляє Державна митна служба України.
Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.
"Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін", - додає Держмитслужба.
Водночас обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
- на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години;
- на виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.
- "Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - зазначає Держмитслужба.
Як додають у Держприкордонслужбі, акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.