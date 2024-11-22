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Польські фермери планують страйк перед ПП "Медика - Шегині" – Держмитслужба

22 листопада 2024, 13:35
Польські фермери планують страйк перед ПП
Фото: Getty Images
Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.
Згідно з попередньою інформацією, 23 листопада польські фермери готують страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Автобуси й авто пропускатимуть в обидва напрямки без змін.
 
Про це у Telegram-каналі повідомляє Державна митна служба України.
 
Фермери планують страйк з 09:00 за київським часом.
 
"Наразі польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін", - додає Держмитслужба.
 
Водночас обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
 
  • на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години;
  • на виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.
  • "Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - зазначає Держмитслужба.
 
Як додають у Держприкордонслужбі, акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.

 

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