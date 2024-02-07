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Польські фермери планують заблокувати КПП на кордоні з Україною

07 лютого 2024, 16:27
Польські фермери планують заблокувати КПП на кордоні з Україною
Фото: з вільного доступу
Йдеться про КПП "Дорогуськ – Ягодин".

Польські фермери анонсували страйки і блокування як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною із 11.00 9 лютого. Йдеться про КПП "Дорогуськ-Яготин". Інформацію щодо інших пунктів уточнюють.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року", – зазначили митники.

Також додали, що протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну. 

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

"Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску", – зазначили у Державній митній службі. 

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